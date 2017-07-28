Envía la Organización Social Venceremos de la Federación de Rusia mensaje por un aniversario más del Asalto al Cuartel Moncada

В посольство Республики Куба
в Российской Федерации
Дорогие товарищи!
От всей души поздравляем вас и весь братский кубинский народ с Днем национального восстания.
В нашей памяти никогда не потускнеет подвиг героев штурма «Монкады». Из искры, зажженной 64 года назад молодыми революционерами во главе с Фиделем и Раулем Кастро, разгорелось негасимое пламя Революции. Подвиг Острова Свободы вдохновлял поколения передовых людей в Латинской Америке и во всем мире. Обретя на пути социализма подлинный суверенитет, демократию и социальную справедливость, кубинцы оказали и оказывают неоценимую помощь многим другим народам.
Выражаем уверенность, что народ Хосе Марти и Фиделя Кастро никогда не свернет с пути суверенитета, Революции и социализма. Все попытки самозваных «хозяев» мира удушить Кубу в петле финансово-экономической блокады, соблазнить новые поколения виртуальными приманками терпели, терпят и будут всегда терпеть бесславный провал.
Желаем братскому народу Кубы успешно решить задачи социально-экономического развития.
В этот праздничный день мы вновь поднимаем голос в поддержку и справедливых требований Кубы, признанных практически всем мировым сообществом.
Вместе с миллионами людей во всем мире мы требуем от властей США:
- без всяких условий отменить полувековую блокаду, прекратить попытки вмешиваться во внутренние дела Кубы, возвратить незаконно удерживаемую бухту Гуантанамо;
- привлечь к ответственности организаторов многолетнего беззакония и произвола в отношении кубинских борцов с терроризмом;
- предать суду действительных международных террористов типа Посады Каррилеса и его сообщников.
Мы всегда будем вместе с вами отстаивать справедливое дело, делать все возможное во имя укрепления дружбы между нашими народами.
Просим передать товарищу Раулю Кастро искренние поздравления и пожелания доброго здоровья на многие годы, исполнения всех планов.
¡Venceremos!
С товарищеским приветом
Общественное движение «Венсеремос»
Российский комитет борьбы за ликвидацию блокады Кубы
Рабочий университет имени И.В. Хлебникова
Независимый творческий проект «Красное ТВ»
Авангард красной молодежи (ТР)
26 июля 2017 г.