Envía la Organización Social Venceremos de la Federación de Rusia mensaje por un aniversario más del Asalto al Cuartel Moncada

Publicado el 28 julio, 2017 por

В посольство  Республики Куба
в Российской Федерации

Дорогие товарищи!

От всей души поздравляем вас и весь братский кубинский народ с Днем национального восстания.

В нашей памяти никогда не потускнеет подвиг героев штурма «Монкады». Из искры, зажженной 64 года назад молодыми революционерами во главе с Фиделем и Раулем Кастро, разгорелось негасимое пламя Революции. Подвиг Острова Свободы вдохновлял поколения передовых людей в Латинской Америке и во всем мире. Обретя на пути социализма подлинный суверенитет, демократию и социальную справедливость, кубинцы оказали и оказывают неоценимую помощь многим другим народам.

Выражаем уверенность, что народ Хосе Марти и Фиделя Кастро никогда не свернет с пути суверенитета, Революции и социализма. Все попытки самозваных «хозяев» мира удушить Кубу в петле финансово-экономической блокады, соблазнить новые поколения виртуальными приманками терпели, терпят и будут всегда терпеть бесславный провал.

Желаем братскому народу Кубы успешно решить задачи социально-экономического развития.

В этот праздничный день мы вновь поднимаем голос в поддержку и справедливых требований Кубы, признанных практически всем мировым сообществом.

Вместе с миллионами людей во всем мире мы требуем от властей США:

  • без всяких условий отменить полувековую блокаду, прекратить попытки вмешиваться во внутренние дела Кубы, возвратить незаконно удерживаемую бухту Гуантанамо;
  • привлечь к ответственности организаторов многолетнего беззакония и произвола в отношении кубинских борцов с терроризмом;
  • предать суду действительных международных террористов типа Посады Каррилеса и его сообщников.

Мы всегда будем вместе с вами отстаивать справедливое дело, делать все возможное во имя укрепления дружбы между нашими народами.

Просим передать товарищу Раулю Кастро искренние поздравления и пожелания доброго здоровья на многие годы, исполнения всех планов.

¡Venceremos!

С товарищеским приветом

Общественное движение «Венсеремос»

Российский комитет борьбы за ликвидацию блокады Кубы

Рабочий университет имени И.В. Хлебникова

Независимый творческий проект «Красное ТВ»

Авангард красной молодежи (ТР)

26 июля 2017 г.

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Esta entrada fue publicada en Causas justas, Homenajes, Rusia, Solidaridad. Guarda el enlace permanente.

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