Entrevista concedida por Aleida Guevara al periódico Xaravgi de #Chipre

Che y Fidel están presentes a través de las luchas de los pueblos, dice hablando a “Xaravgi”, la Dra. Aleida Guevara. La hija de Ernesto Che Guevara –respetando el juramento que dio a su tío Fidel- puede que no haya llorado por la muerte de su padre, pero no puede hacer lo mismo para él. Y lo repitió en el momento de la entrevista, destacando la relación del pueblo cubano con su gran líder. Incluso en esta primera parte de su entrevista con “Xaravgi”, habla de cómo experimentado el hecho de que ella era la hija del Che y subraya, colocando lo colectivo sobre lo personal, que se siente orgullosa siendo hija de la Revolución Cubana y su objetivo es servir al pueblo. Aleida Guevara además hace referencia a la relación de Fidel con el Che, contradiciendo rotundamente a quienes afirman que los dos grandes revolucionarios tenían disputas.

¿Cómo ha experimentado la muerte de su padre a edad temprana y más recientemente la pérdida de su segundo padre?

La primera parte de la pregunta es fácil, la segunda no. Tenía 6 a 7 años cuando mi tío Fidel envió a alguien a llevarnos junto con mi hermana mayor. Quería él personalmente darnos la noticia de la muerte de mi padre, pero mi madre dijo que quería hacerlo ella misma. Así que Fidel nos reunió para prepararnos. En la calle había unas grandes fotos de mi padre y me preguntaba por qué, pero nadie me decía. Ese día Fidel nos dijo que nuestro padre había escrito una carta, aunque más tarde supimos que esta carta no existía y era simplemente su manera de prepararnos para la desagradable noticia.

¿Y qué decía la carta según Fidel?

Nos dijo que en la carta nuestro padre quería que no lloráramos porque cuando los hombres mueren como lo deseen no hay que llorar. Fidel nos pidió que le diéramos la palabra de pioneros de que no lloraríamos. Mi hermana lo hizo enseguida, pero yo le dije: “Tío, yo todavía no soy un miembro de los pioneros”. Entonces me miró muy serio y me dijo: “Entonces me vas a dar tu palabra revolucionaria”. Yo tenía sólo seis años de edad, pero le dije enfáticamente “Sí, tienes mi palabra revolucionaria”. El día siguiente mi tía Celia Sánchez me dijo que llevara un plato de sopa a mi madre en su habitación. Me emocioné porque mamá no estaba en casa los últimos días. Vi a mi madre llorando sin consuelo. Le dije: “qué está pasando, mamá?”. Me dijo que me sentara en la cama. No recuerdo que me haya dicho las palabras “tu padre murió”. Tomó una carta y empezó a leerla. Fue la carta de despedida real que Che dejó a sus hijos. Empezó diciendo que “cuando estarán leyendo esta carta, será porque ya no estaré entre vosotros” y termina con “un gran beso de papá”. Yo había vinculado el principio de la carta con el final y me di cuenta de que ahora no era mi padre. Empezó a caer una lágrima, pero entonces recordé al tío Fidel. Me levanté y dije: “Mamá no podemos llorar por nuestro padre porque murió como él quería morir”. Pueden imaginar la reacción de mi madre, cuando le dije esto a la edad de los 6 años, ya que no sabía lo que Fidel nos había dicho. De esta manera, Fidel la ayudó a superar este momento difícil. Esa noche dormí con ella y cuando me desperté tenía algunas almohadas a mi lado para no caerme de la cama. Le dije: “¿qué es esto?”. Y me dijo: “tu tío Fidel piensa que eres pequeña y te vas a caer de la cama. Mientras que yo creía que era grande e importante”.

¿Qué más recuerda de Fidel, entonces?

Mi madre dijo que mi tío me quería regalar algo a mí y me dijo: “No aceptes nada. No aceptes nada”. De hecho, tío Fidel unos días más tarde me preguntó si quería algo. Le pedí un globo para estudiar. Nadie lo cree, pero es lo que le pedí. Fidel era muy inteligente y me dijo “Tendrás el globo, pero qué más quieres?”. En la pared había cuatro cuadros con agricultores: El padre, la madre, el hijo y la hija. Le dije: “Estoy enamorada del chico y yo quiero este cuadro”. El cuadro este se encuentra todavía en mi casa. “El campesino cubano”. Son estas cosas que me han unido desde pequeña con Fidel. Nunca quiso que sustituyera a mi padre con él. Me dio todo el amor y el cariño del mundo, pero dejó en claro que él era mi tío, y no mi padre. Y siempre estaba claro quién era mi padre. Pero en cierto modo me encontré con la figura del padre a través de Fidel, en lugar de mi padre. Tengo muchas memorias de mi infancia y las recuerdo como una película. Recuerdo estar colgada del cinturón de Fidel mientras plantaba habas y, literalmente, volar en el aire. En la adolescencia, cuando decidí ser médico, Fidel estaba encantado y decía que “la hija del Che médica”. Quería ser la mejor estudiante para que estuviera orgulloso de mí. Siempre lo tenía como una figura paterna, por eso les dije que me resulta difícil hablar sobre este tema (llorando). Porque él era él. Le echo mucho de menos. Fue el padre que conocí y con él quien crecí. Aunque recuerdo todo lo que me dijo cuando murió mi padre, no puedo repetirlo de su parte y no llorar. Lo echamos mucho de menos. Pero así es la vida y lo importante es llevarles con nosotros viviendo con su ejemplo y los logros de la Revolución. Había una mujer de Argentina que cuando encontró los huesos de su hija desaparecida de la dictadura, en su tumba escribió la inscripción “Si muero no llores por mí, haz lo que hice y voy a seguir viviendo en ti”. Esto es lo que hay que hacer, aunque siga siendo algo que duele.

¿Le molesta la comercialización del Che?

Me molesta el tráfico de su rostro, pero no su presencia en las camisetas y banderas de los jóvenes de todo el mundo que luchan por un mundo diferente. Me siento bien al ver la visión del Che multiplicar las luchas de la juventud.

¿Es un privilegio ser hija del Che?

Yo siempre digo que era un accidente genético. Son cosas que suceden. Tuve la suerte de tener este padre, pero eso no te convierte automáticamente en una mejor persona. No somos nuestros padres. Tuve la suerte de ser el fruto de un gran amor. Hasta allí. Tengo una madre maravillosa que me enseñó a andar en la tierra. Nos dijo que somos hijos de un hombre que es muy querido por la gente, pero mantener lo que ganamos por nuestra cuenta. Por lo tanto crecimos siendo conscientes de quien es nuestro padre y que todos somos seres humanos. Ojalá pudiéramos ser como Che, era un hombre muy completo. Sólo espero que seamos útiles para el pueblo. Hemos aprendido a vivir con la gente, sin ser algo especial. Sin ningún tipo de diferenciación. Estamos orgullosos de que somos hijos del pueblo cubano. Nunca decíamos que somos hijos del Che. Por ejemplo cuando mis colegas se enteraron de quién era mi padre, se enojaron que no se los hubiera dicho. Y contesté a una camarada: “Tú me dijiste quien es tu padre?” Y me respondió negativamente. Lo importante es trabajar juntos para nuestro propósito en el hospital. Lo demás es irrelevante. Valor en mi vida me da ofrecer a las personas, el resto es, como he dicho, un accidente genético.

Usted ha hablado muy fuertemente sobre Fidel y hasta ha llorado. ¿Qué responde a quienes están diciendo que se había peleado con Che e incluso se sintió aliviado cuando salió de Cuba?

Ellos no saben nada. Trataron de cambiar la historia para separar a estos dos importantes revolucionarios. Mi padre, cuando se unió con los revolucionarios cubanos en México, obligó a Fidel prometerle de que si los guerrilleros tuviesen éxito, entonces tendría total libertad para irse. Fidel le dio su palabra. La verdad es que Fidel no quería que el Che saliera de Cuba. Mi padre nunca dejaría atrás a sus hijos, si había algún problema con Fidel y no se sentía seguro por nuestra seguridad. Los que afirman todo esto, no entienden las realidades en Cuba. Fidel, Che y otros revolucionarios tenían una relación muy fuerte entre ellos. Como compañeros y como personas. Yo siento a Fidel como mi padre.

¿Discutió este problema con Fidel?

Cuando escribí el prefacio de un libro sobre mi padre y el Congo, vi a Fidel y le pregunté varias cosas. Me dijo que cuando les detuvieron en México, habían recibido instrucciones de no dar información sobre sus afiliaciones políticas. Che, como me dijo, no sólo les dijo que era comunista, pero empezó a hablar con los guardias de la personalidad de Stalin. Fidel me dijo que los liberaron a todos, menos Che porque era un comunista y pro-soviético. Fidel me dijo que mi padre desobedeció la instrucción, porque no podía mentir. Fidel esperó que lo pusieran en libertad y se fueron juntos a Cuba. Fidel no dejaba a ningún camarada atrás. Así se forjó esta gran amistad entre ellos. Mientras me decía esto, yo sonreí y Fidel me preguntó por qué. Respondí que hablaba como si mi padre fuera presente. Me miró con seriedad y me dijo: “tu padre está presente”. Fidel y Che eran muy conectados. Aquellos que dicen estas cosas, demuestran que no saben lo que eran estos grandes humanistas revolucionarios. No había ningún problema entre Fidel y mi padre desde el principio hasta el final. Cuando mi padre ya no estaba allí, Fidel continuó expresando sus luchas y así vivía Che también.