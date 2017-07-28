Кубинский институт дружбы с народами (ИКАП) Европейская бригада «Хосе Марти» 2017

Приглашение
Дорогие друзья:
В предстоящем году Кубинский институт дружбы с народами (ИКАП) и агентство путешествий «Амистур» приглашает Вас принять участие в Европейской бригаде солидарности «Хосе Марти», которая продлится с 3 по 22 июля 2017 года.
После смерти, 25 ноября прошлого года, исторического лидера Кубинской революции, верховного главнокомандующего Фиделя Кастро Рус, мы хотим посвятить эту бригаду памяти его жизни, работы и мысли. К тому же это годовщина гибели героического партизана Эрнесто Че Гевары, и мы также почтим этого незабвенного деятеля нашей истории.
Трудовая бригада даёт уникальную возможность провести 20 дней с местными жителями и друзьями Кубы из других стран Европы, приобщаясь к современным реалиям Острова Свободы.
ИКАП со дня основания в 1960 году, считал своей главной целью установить связь со всеми желающими узнать правду о результатах, достигнутых нашим народом за эти послереволюционные годы. Трудовые бригады одно из основных средств, служащих достижению этой цели.
Стоимость программы составляет 480.00 CUC (Кубинских конвертируемых песо). Она включает в себя: 16 дней пребывания в Международном лагере имени Хулио Антонио Мельи, расположенном в Гуаябале, Каймито, провинции Гавана (40 километров от столицы); предоставление комнат на 6-8 человек; трёхразовое питание; доставку из аэропорта и обратно; транспортные расходы согласно программе мероприятий; медицинское обслуживание и 4 ночи в туристическом центре в Санкти-Спиритусе.
Оплата производится почтовым переводом или на месте в течение первых 24 часов нахождения в лагере, после обмена валюты в CADECA. Официальными языками служат испанский, английский и французский.
Во время пребывания все участники будут задействованы в сельскохозяйственных работах, посетят исторические, культурные, туристические достопримечательности. Для них будут организованы встречи с кубинскими общественными и массовыми организациями, будет проведен интересный цикл лекций.
Кроме того состоятся спортивные состязания, уроки танцев, документальные кинопоказы и мероприятия солидарности. Всё это поможет лучше понять наш самобытный народ и причину стойкости нашей революции.
В СИХАМ есть кафетерий, бар, магазин, внутренний и международный телефон, электронная почта и сейф для хранения личных документов и ценных вещей.
Просим Вас сообщить до 3 июня 2017 года имя и фамилию бригадиста, дату рождения и номер паспорта, дату прибытия в Гавану и возвращения в свою страну, профессию или направление учебной деятельности, даты для оформления визы.
Каждый бригадист должен привезти с собой 2 фотографии для оформления удостоверения члена европейского контингента, а также комплект необходимой одежды (рубашку с длинными рукавами, рабочие штаны) для участия в сельскохозяйственных работах, головной убор или шляпу, защищающие от солнца.
Мы рады будем разделить с Вами этот полезный опыт!
О своём участии необходимо уведомить по следующим адресам:
deuropa@icap.cu и euroiberia@icap.cu или в агентство путешествий «Амистур» на почту: amistur@amistur.cu
Можно установить контакт по следующим телефонам Европейского отделения ИКАП:
(053) 7 838 2403 / 7 838 24 07 / 7 838-2389 al 91, ext., 211, 212, y 213.
Страничка в интернете: www.icap.cu и www.amistur.cu
Международный лагерь Хулио А. Мельи brigada@icap.cu
Телефон: 537- 047 31 9323.
Институт дружбы с народами
Европейское управление
ИКАП
Европейская бригада добровольного труда «Хосе Марти», 2017.
Программа пребывания с 3 по 22 июля.
Воскресенье 2.07
17.00 Выезд из ИКАП в СИХАМ бригадистов, уже находящихся в стране. Обустройство на месте.
Встреча делегаций, пребывающих в СИХАМ.
Ужин.
Понедельник 3.07
07:00. Подъём и завтрак.
09.00 Возложение цветов к памятнику Хулио Антонио Мельи, посадка дерева в мартианском саду СИХАМ.
10:30. Официальное открытие смены и общее информационное собрание.
12:00 Обед.
14:00 Лекция о жизни и работе Хосе Марти. Роль его наследия в Кубинской революции. Показ фильма: «Хосе Марти и Фидель Кастро: единство мысли и действия». (Мартианская программа).
18:00 Первое координационное собрание командиров делегаций.
19.00 Ужин.
21:00 Культурная программа по случаю открытия смены.
Вторник 4.07
5:45. Подъём. Завтрак.
6:45.Построение.
7:00 Выход на работу.
11:30 Возвращение в лагерь.
12:00 Обед.
14:00 Выезд в Гавану. Возложение цветов к подножию монумента Хосе Марти в Гаване на площади Революции.
15.00 Свободное время для знакомства с городом.
19:00 Отъезд на автобусе от Музея Революции в Дом дружбы.
19:30 Ужин в Доме дружбы. (Улица «Paseo» No. 406 e/ 17 и 19. Ведадо. Площадь Революции). Концерт кубинской музыки.
23:00 Возвращение в СИХАМ из Дома дружбы.
Среда 5.07
5:45. Подъём. Завтрак.
6:45. Построение.
7:00. Выход на работу.
11:30.Возвращение в лагерь.
12:00. Обед.
15:00 Лекция на тему: «Современная кубинская экономика. Процесс актуализации Кубинской экономической модели».
18:00. Ужин.
20:30 Показ документального фильма «Фидель всегда Фидель».
Четверг 6.07
5:45. Подъём. Завтрак.
6:45. Построение.
7:00. Выход на работу.
11:30.Возвращение в лагерь.
12:00. Обед.
14:30. Лекция на тему: “Кубинская политическая система. Демократия в действии”.
19:00 Ужин. Кубинская ночь.
Пятница 7.07
День борьбы против блокады.
7:00 Подъём и завтрак.
8:00 Торжественное построение.
9:00 Документальный кинопоказ. (Влияние блокады на жизнь Кубинского народа).
10:00 Лекция про блокаду.
11:30 Открытие экспозиции, рассказывающей о блокаде.
12:30 Обед.
14:00 Культурное мероприятие с выступлениями кубинских артистов (музыка, гимнастика, танцы), продажа книг, дисков и других материалов, повествующих о блокаде.
16:30 Закрытие дня борьбы против блокады.
18:00 Ужин.
21:00 Европейская ночь.
Суббота 8.07
7:00. Подъём. Завтрак.
8:00. Регистрация на забег дружбы.
9:00 Забег от лагеря до посёлка Гуайбаль (5 км). Награждение. Встреча и беседа со звёздами кубинского спорта.
12:00 Обед
14:00 Производственное совещание каждой делегации.
15:00. Спортивная встреча.
18:00. Ужин.
19:30 Культурное мероприятие в компании детской труппы танцев и театра.
21:00 Культурные танцы.
Воскресенье 9.07
7:00 Подъём и завтрак.
8:30 Выезд на “Восточные пляж”.
13:00 Обед на пляже.
16:00 Возвращение в лагерь.
18:00 Ужин.
20:30 Координационное совещание командиров делегаций.
20:00 Активный отдых.
Понедельник 10.07
6:00 Подъём. Завтрак.
8:30 Выезд в провинцию Артемиса.
9:00 Посещение мемориального комплекса мучеников Артемисы.
10:00 Распределение по группам для познавательной экскурсии по интересам:
- Общественный проект.
- Кооператив.
12:00 Возвращение в лагерь.
12:30. Обед.
15:00. Беседа на тему: “Солидарность с Кубой в Соединённых Штатах Америки”.
19:00. Ужин.
20:30. Документальный кинопоказ: «Наше Гуантанамо».
Вторник 11.07
5:45 Подъём и завтрак.
6:45 Построение.
7:00 Выход на работу.
11:30 Возвращение в лагерь.
12:00 Обед.
14:30 Встреча с ветеранами. (Представители Повстанческой армии, интернационалисты, подпольщики, ветераны Плайя-Хирон).
16:00 Лекция на тему: «Наследие экономической мысли Эрнесто Че Гевары».
19.00 Ужин.
20:00 Активный отдых (чемпионат по настольным играм).
Среда 12.07
5:45 Подъём и завтрак.
6:45 Построение.
7:00 Выход на работу.
11:30 Возвращение в лагерь.
12:00. Обед.
14:30 Встреча с медиками-интернационалистами. Документальный кинопоказ: «Кубинская победа над Эболой».
19:00 Ужин. Ночь свободы.
Четверг 13.07
5:45 Подъём и завтрак.
6:45 Построение.
7:00 Выход на работу.
11:30 Возвращение в лагерь.
12:00. Обед.
14:00 Одновременная встреча с кубинскими общественными организациями. Формирование четырёх групп: (CDR, FMC, CTC, а также молодёжно-студенческий сектор встречи с UJC, FEEM y FEU).
Распределение бригадистов производится в соответстсвии с их интересами и пожеланиями.
18:00. Ужин.
20:30. Практический семинар на тему: «Солидарность». Обмен опытом работы между участниками делегаций из разных стран. Выбор делегатов для составления Заключительной декларации.
Пятница 14.07
5:45 Подъём и завтрак.
6:45 Построение.
7:00 Выход на работу.
10:30 Возвращение.
11:30 Финальное производственное совещание.
12:00 Обед.
14:30. Спортивный матч между делегациями.
18:00. Ужин.
21:00. Танцевальный вечер.
Суббота 15.07
7:00 Подъём и завтрак.
Свободный день с обедом в СИХАМ.
16:30 Возвращение в СИХАМ.
18:00 Ужин.
Подготовка к отъезду в провинцию.
20:00 Собрание координационного центра.
Программа продолжается в провинции Санкти-Спиритус 16 по 20 июля.
Воскресенье 16.07
05:30 Подъём и построение.
07: 00 Выезд в Санкти-Спиритус.
13:00 Встреча у Памятного Монумента с представителями ИКАП.
14:30 Обед в гостинице Сан-Хосе.
16:00 Размещение и свободный вечер в гостинице.
Ужин в гостинице.
Вечерняя программа в гостинице по случаю приезда.
Понедельник 17.07
7:00 Завтрак.
8:00 Выезд в Тринидад.
11:00 Встреча на площади Святой Анны.
Посещение исторического центра города.
12:30 Выезд на полуостров Анкон.
Обед в гостинице на полуострове.
Наслаждение послеобеденным спокойным отдыхом на пляже.
18.00 Возвращение в Санкти-Спиритус.
19.30 Ужин в гостинице.
Свободная ночь.
Вторник 18.07
7:00 Завтрак.
8:00 Выезд.
9:00 Распределение по группа для посещения:
ГРУПА I – Знакомство со строительством спортивных объектов в провинции.
GRUPO II – Больница y CMF.
GRUPO III – Сельскохозяйственный производственный кооператив (CPA) или Кооператив кредита и услуг (CCS).
12:00 Ужин в отеле и подготовка к отъезду.
14:00 Свободная прогулка в историческом центре Санкти-Спиритуса.
16:00 Посещение дома Гуайяберы.
18.00 Возвращение в гостиницу.
19.00 Ужин в гостинице.
Среда 19.07
7:00 Завтрак.
8:00 Выезд из гостиницы.
9:00 Приём в Мемориальном комплексе памяти Камило Сьенфуэгоса, посещение музея и беседа с бойцами.
12:00 Обед в гостинице.
Свободный вечер.
19:00 Ужин в гостинице.
20:30 Прощальная ночь в городе.
22:30 Возвращение в гостиницу.
Четверг 20.07
7:00 Завтрак и сбор в номере.
8:00 Выезд в Санта-Клару.
10:00 Встреча бригады с представителями народной власти на Мемориале Че Гевары. Посещение мемориального бронепоезда.
12:00 Ужин в отделении ИКАП в Санта-Кларе.
14:00 Выезд в СИХАМ.
Прибытие, размещение и ужин.
Пятница 21.07
8:00 Подъём и завтрак.
10:00 Собрание по странам.
12:00 Обед.
14:00 Свободное время в СИХАМ/ дополнительное мероприятие от Амистур.
17:00 Возвращение в СИХАМ.
18:00 Ужин.
20:00 Прощальный вечер.
Суббота 22.07
8:00 Подъём и завтрак.
10:00 Отъезд в Гавану для друзей, которые остаются на Кубе.
Отъезд в аэропорт для уезжающих делегаций.
(В программе возможны изменения с целью её улучшения).
Гавана, 19 сентября, 2016.
“58 год Революции”.
Дорогой товарищ!
Мы шлём тебе братский и сердечный привет от Кубинского института дружбы с народами (ICAP).
В год 50-летия гибели команданте Эрнесто Че Гевары, Институт приглашает всех своих друзей присоединиться ко второй Международной бригаде, носящей имя, “Дорогами Че”, в которой примут участие делегации со всего мира, заинтересованные в приобщении к наследию Че Гевары на Кубе, таким образом, вновь подтвердив свою солидарность с Кубинской революцией.
Бригада поможет лучше понять современную кубинскую жизнь, а добровольная работа внесёт вклад в развитие сельскохозяйственного и промышленного производства в важных центрах, связанных с именем Че в провинциях Гавана, Пинар-дель-Рио, Санта-Клара и Санкти-Спиритус.
В программу включено посещение исторических, экономических, культурных и социальных объектов столицы и провинций, проведение конференций, связанных с жизнью и мышлением Че, с кубинской действительностью.
Программа бригады рассчитана на 14 дней. Из них 9 – пройдёт в Международном лагере «Хулио Антонио Мелья» (CIJAM), расположенном в муниципалитете Каймито (в 45 км от Гаваны), и 5 ночей – в провинциальных гостиницах. Стоимость пребывания – 597 CUC, которые включают в себя: проживание (в общих комнатах на 5 человек лагеря CIJAM), трёхразовое питание, доставка из аэропорта и обратно, а также транспорт по всем направлениям деятельности программы. Сельскохозяйственные работы проводятся на территории, примыкающей к лагерю.
Лагерь, созданный в 1972 году, имеет все необходимые условия для жизни коллектива. Участники приезжают к нам со всех концов света!
Во время своего пребывания в бригаде Вы обязаны соблюдать установленный режим и правила поведения, следовать дисциплине и программе. Мы были бы счастливы видеть Вас в нашем лагере!
Регистрация осуществляется до 10 сентября 2017.
Пожалуйста, сообщите нам о дате приезда и времени прилёта по электронной почте:
С братским приветом,
Лилия Мария Замора Родригес,
директор Второй Международной бригады «Дорогами Че».
Проект программы Международной бригады «Дорогами Че».
Даты проведения: 1-15 октября 2017 г.
|Суббота, 30 сентября и Воскресенье, 1 октября
|Прибытие делегаций
|Мероприятия от AMISTUR
|Понедельник, 2 октября
|06:45
|Подъем
|07:00
|Завтрак
|09:30
|Возложение цветов к памятнику Хулио Антонио Мелье в СИХАМ.
|10:00
|Официальная церемония приветствия в конференц-зале СИХАМ.
Встреча с товарищами Че Гевары по борьбе.
|12:00
|Обед
|15:00
|Наследие Че как ответ на вызовы и проблемы, вставшие перед Кубинской революцией.
|19:00
|Заседание координационного комитета
|20:00
|Ужин. Кубинская ночь в СИХАМ.
|Вторник, 3 октября
|05:00
|Подъем
|05:15-06:15
|Завтрак
|06:30
|Выезд к командному пункту Че в Куэва-де-лос-Порталес в провинции Пинар-дель-Рио
|Обед в Пинар-дель-Рио
|15:30
|Возвращение в СИХАМ.
|18:00
|Ужин
|20:00
|Организационное собрание по странам
|Заседание координационного комитета
|Среда, 4 октября
|05:45
|Подъем
|06:00
|Завтрак
|07:00
|Утренний сбор. Выход на работу
|12:00
|Обед
|13:30
|Выезд в Гавану
|14:30
|Посещение комплекса «Эль Морро-Ла-Кабанья». Комендатура Че.
|17:00
|Посещение учебного центра им.Че Гевары. Проведение беседы с товарищами и родственниками Че.
|19:00
|Ужин и культурная программа в Доме дружбы.
|23:00
|Возвращение в СИХАМ.
|Четверг, 5 октября
|5:00
|Подъем
|5:15-5:45
|Завтрак
|6:00
|Отъезд в провинцию Вилья-Клара
|10:00
|Приветствие от представителей власти и представительства Ассоциации воинов кубинской революции на Площади Революции Эрнесто Гевары в Санта-Кларе.
|Торжественное возложение цветов.
|Посещение музея, мемориала и мавзолея фронта Лас-Вильяс, которым командовал Че в одноименной провинции.
Посещение музея: «Атака на бронепоезд». Рассказ про операцию, осуществлённую бойцами Че.
Посещение памятника Че напротив здания комитета Коммунистической партии Кубы в Вилья-Кларе.
|13:00-15:30
|Размещение в отеле и обед
|16:00
|Встреча в отеле с бойцами, которые сопровождали Че Гевару во время кампании в провинции Лас Вильяс и во время партизанской войны в Конго.
|19:00
|Ужин в отеле.
|21:00
|Дружеский вечер в гостинице.
|Пятница, 6 октября
|7:00-8:00
|Завтрак в отеле
|8:15
|Подъём на работу.
|8:30-11:30
|Работы на производстве в провинции
|12:00-13:30
|Обед в отеле
|13:45
|Отъезд в Центральный университет Лас Вильяс
|14:00-15:45
|Посещение центрального университета Лас Вильяс, который присвоил Эрнесто Че Геваре звание доктора. Посещение кафедры Че Гевары и встреча с молодёжью из бригады солидарности имени Че.
|16:00
|Участие в шествии «Дорогами Че».
|Завершение шествия. Возвращение в отель
|18:45-20:30
|Ужин в отеле
|21:00-22:45
|Посещение Комитета защиты революции.
|Суббота, 7 октября
|06:30-07:45
|Завтрак в отеле
|07:45
|Выезд в посёлок Гинея-де-Миранда, первый из освобождённых Че в центральной Кубе.
|09:30
|Посещение монумента и встреча с бойцами. Приветствие от местных властей
|11:30
|Переезд в гостиницу Гаванилья. Обед в ресторане Рио Негро. Свободное время.
|16:30
|Возвращение в отель
|19:00-21:00
|Ужин в отеле. Свободная ночь.
|Воскресенье, 8 октября
|06:00
|Завтрак в отеле
|07:00
|Выезд на акцию, посвященную 50-летию гибели Че в Боливии.
|08:00
|Основные мероприятия, посвященные 50-летию гибели Че в Боливии.
|Завершение мероприятий. Обзорная экскурсия по городу.
|12:00-13:30
|Обед в отеле.
|14:00
|Отъезд в провинцию Санкти-Спиритус.
|16:00
|Встреча с представителями народной власти у памятника Мученикам Санкти Спиритус.
|Возложение цветов
|18:00
|Размещение в отеле
|19:00
|Ужин в отеле
|21:00
|Посещение общественного проекта «Каса де ла Гуябера»
|Культурная программа, посвященная Че
|Понедельник, 9 октября
|07:00
|Завтрак в отеле
|08:00
|Отъезд в Эль Педреро, муниципалитет Фоменто
|09:30
|Встреча с муниципальными органами власти на кладбище Мучеников 8 колонны
|Возложение цветов.
|Политические и культурные мероприятия
|Беседа с бойцами.
|11:30
|Встреча с членами горного общества
|13:00
|Обед в лагере народного туризма «Муравей». Прогулка на природе.
|17:00
|Возвращение в отель
|19:00
|Ужин в отеле
|Свободный вечер. Культурные мероприятия в отеле.
|Вторник, 10 октября
|07:00
|Завтрак в отеле
|09:00
|Мероприятия в провинции, посвященные 148-й годовщине провозглашения независимости Кубы, реализованного Карлосом Мануэлем де Сеспедесом, Отцом Родины
|12:00
|Обед в отеле
|13:30
|Отъезд в СИХАМ
|19:30
|Прибытие в СИХАМ
|20:00
|Ужин в СИХАМ
|Свободный вечер
|Среда, 11 октября
|05:45
|Подъем
|06:00
|Завтрак
|07:00
|Линейка. Выход на сельскохозяйственные работы
|12:00
|Обед
|15:00
|Встреча с представителями молодежных и общественных организаций (FMC, CTC, FEU, FEEM, UJC)
|18:30
|Ужин в СИХАМ
|20:00
|Собрание координационного комитета
|20:30
|Культурные мероприятия с Обществом талантов.
|Дополнительное мероприятие от Амистур: посещение Тропиканы
|Четверг, 12 октября
|06:00
|Подъем
|06:15
|Завтрак
|07:30
|Линейка. Выход на сельскохозяйственные работы
|12:30
|Обед
|14:30
|Работы в СИХАМ. Окончание работ.
|18:30
|Ужин в СИХАМ
|21:00
|Показ фильма о Че
|Дополнительные мероприятия от Амистур
|Пятница, 13 октября
|06:30
|Подъем
|07:00
|Завтрак
|10:00
|Встреча солидарности
|12:30
|Обед
|День
|Подготовка к интернациональной ночи
|18:00
|Ужин
|20:00
|Интернациональная ночь
|Суббота, 14 октября. Начало отъезда делегаций в свои страны
|07:30
|Завтрак
|09:30
|Спортивные мероприятия
|12:30
|Обед в СИХАМ
|День
|Свободное время
|19:00
|Ужин в СИХАМ
|20:30
|Показ кубинского фильма
|Дополнительные мероприятия от Амистур на весь день
|Воскресенье, 15 октября. Возвращение делегаций в свои страны
|07:30
|Завтрак
|10:00
|Отъезд на автобусах в ИКАП