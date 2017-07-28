Кубинский институт дружбы с народами (ИКАП) Европейская бригада «Хосе Марти» 2017

Приглашение

Дорогие друзья:

В предстоящем году Кубинский институт дружбы с народами (ИКАП) и агентство путешествий «Амистур» приглашает Вас принять участие в Европейской бригаде солидарности «Хосе Марти», которая продлится с 3 по 22 июля 2017 года.

После смерти, 25 ноября прошлого года, исторического лидера Кубинской революции, верховного главнокомандующего Фиделя Кастро Рус, мы хотим посвятить эту бригаду памяти его жизни, работы и мысли. К тому же это годовщина гибели героического партизана Эрнесто Че Гевары, и мы также почтим этого незабвенного деятеля нашей истории.

Трудовая бригада даёт уникальную возможность провести 20 дней с местными жителями и друзьями Кубы из других стран Европы, приобщаясь к современным реалиям Острова Свободы.

ИКАП со дня основания в 1960 году, считал своей главной целью установить связь со всеми желающими узнать правду о результатах, достигнутых нашим народом за эти послереволюционные годы. Трудовые бригады одно из основных средств, служащих достижению этой цели.

Стоимость программы составляет 480.00 CUC (Кубинских конвертируемых песо). Она включает в себя: 16 дней пребывания в Международном лагере имени Хулио Антонио Мельи, расположенном в Гуаябале, Каймито, провинции Гавана (40 километров от столицы); предоставление комнат на 6-8 человек; трёхразовое питание; доставку из аэропорта и обратно; транспортные расходы согласно программе мероприятий; медицинское обслуживание и 4 ночи в туристическом центре в Санкти-Спиритусе.

Оплата производится почтовым переводом или на месте в течение первых 24 часов нахождения в лагере, после обмена валюты в CADECA. Официальными языками служат испанский, английский и французский.

Во время пребывания все участники будут задействованы в сельскохозяйственных работах, посетят исторические, культурные, туристические достопримечательности. Для них будут организованы встречи с кубинскими общественными и массовыми организациями, будет проведен интересный цикл лекций.

Кроме того состоятся спортивные состязания, уроки танцев, документальные кинопоказы и мероприятия солидарности. Всё это поможет лучше понять наш самобытный народ и причину стойкости нашей революции.

В СИХАМ есть кафетерий, бар, магазин, внутренний и международный телефон, электронная почта и сейф для хранения личных документов и ценных вещей.

Просим Вас сообщить до 3 июня 2017 года имя и фамилию бригадиста, дату рождения и номер паспорта, дату прибытия в Гавану и возвращения в свою страну, профессию или направление учебной деятельности, даты для оформления визы.

Каждый бригадист должен привезти с собой 2 фотографии для оформления удостоверения члена европейского контингента, а также комплект необходимой одежды (рубашку с длинными рукавами, рабочие штаны) для участия в сельскохозяйственных работах, головной убор или шляпу, защищающие от солнца.

Мы рады будем разделить с Вами этот полезный опыт!

О своём участии необходимо уведомить по следующим адресам:

deuropa@icap.cu и euroiberia@icap.cu или в агентство путешествий «Амистур» на почту: amistur@amistur.cu

Можно установить контакт по следующим телефонам Европейского отделения ИКАП:

(053) 7 838 2403 / 7 838 24 07 / 7 838-2389 al 91, ext., 211, 212, y 213.

Страничка в интернете: www.icap.cu и www.amistur.cu

Международный лагерь Хулио А. Мельи brigada@icap.cu

Телефон: 537- 047 31 9323.

Институт дружбы с народами

Европейское управление

ИКАП

Европейская бригада добровольного труда «Хосе Марти», 2017 .

Программа пребывания с 3 по 22 июля.

Воскресенье 2. 07

17.00 Выезд из ИКАП в СИХАМ бригадистов, уже находящихся в стране. Обустройство на месте.

Встреча делегаций, пребывающих в СИХАМ.

Ужин.

Понедельник 3 .07

07:00. Подъём и завтрак.

09.00 Возложение цветов к памятнику Хулио Антонио Мельи, посадка дерева в мартианском саду СИХАМ.

10:30. Официальное открытие смены и общее информационное собрание.

12:00 Обед.

14:00 Лекция о жизни и работе Хосе Марти. Роль его наследия в Кубинской революции. Показ фильма: «Хосе Марти и Фидель Кастро: единство мысли и действия». (Мартианская программа).

18:00 Первое координационное собрание командиров делегаций.

19.00 Ужин.

21:00 Культурная программа по случаю открытия смены.

Вторник 4 .07

5:45. Подъём. Завтрак.

6:45.Построение.

7:00 Выход на работу.

11:30 Возвращение в лагерь.

12:00 Обед.

14:00 Выезд в Гавану. Возложение цветов к подножию монумента Хосе Марти в Гаване на площади Революции.

15.00 Свободное время для знакомства с городом.

19:00 Отъезд на автобусе от Музея Революции в Дом дружбы.

19:30 Ужин в Доме дружбы. (Улица «Paseo» No. 406 e/ 17 и 19. Ведадо. Площадь Революции). Концерт кубинской музыки.

23:00 Возвращение в СИХАМ из Дома дружбы.

Среда 5 .07

5:45. Подъём. Завтрак.

6:45. Построение.

7:00. Выход на работу.

11:30.Возвращение в лагерь.

12:00. Обед.

15:00 Лекция на тему: «Современная кубинская экономика. Процесс актуализации Кубинской экономической модели».

18:00. Ужин.

20:30 Показ документального фильма «Фидель всегда Фидель».

Четверг 6 .07

5:45. Подъём. Завтрак.

6:45. Построение.

7:00. Выход на работу.

11:30.Возвращение в лагерь.

12:00. Обед.

14:30. Лекция на тему: “Кубинская политическая система. Демократия в действии”.

19:00 Ужин. Кубинская ночь.

Пятница 7 .07

День борьбы против блокады.

7:00 Подъём и завтрак.

8:00 Торжественное построение.

9:00 Документальный кинопоказ. (Влияние блокады на жизнь Кубинского народа).

10:00 Лекция про блокаду.

11:30 Открытие экспозиции, рассказывающей о блокаде.

12:30 Обед.

14:00 Культурное мероприятие с выступлениями кубинских артистов (музыка, гимнастика, танцы), продажа книг, дисков и других материалов, повествующих о блокаде.

16:30 Закрытие дня борьбы против блокады.

18:00 Ужин.

21:00 Европейская ночь.

Суббота 8. 07

7:00. Подъём. Завтрак.

8:00. Регистрация на забег дружбы.

9:00 Забег от лагеря до посёлка Гуайбаль (5 км). Награждение. Встреча и беседа со звёздами кубинского спорта.

12:00 Обед

14:00 Производственное совещание каждой делегации.

15:00. Спортивная встреча.

18:00. Ужин.

19:30 Культурное мероприятие в компании детской труппы танцев и театра.

21:00 Культурные танцы.

Воскресенье 9. 07

7:00 Подъём и завтрак.

8:30 Выезд на “Восточные пляж”.

13:00 Обед на пляже.

16:00 Возвращение в лагерь.

18:00 Ужин.

20:30 Координационное совещание командиров делегаций.

20:00 Активный отдых.

Понедельник 10. 07

6:00 Подъём. Завтрак.

8:30 Выезд в провинцию Артемиса.

9:00 Посещение мемориального комплекса мучеников Артемисы.

10:00 Распределение по группам для познавательной экскурсии по интересам:

Общественный проект.

Кооператив.

12:00 Возвращение в лагерь.

12:30. Обед.

15:00. Беседа на тему: “Солидарность с Кубой в Соединённых Штатах Америки”.

19:00. Ужин.

20:30. Документальный кинопоказ: «Наше Гуантанамо».

Вторник 11 .07

5:45 Подъём и завтрак.

6:45 Построение.

7:00 Выход на работу.

11:30 Возвращение в лагерь.

12:00 Обед.

14:30 Встреча с ветеранами. (Представители Повстанческой армии, интернационалисты, подпольщики, ветераны Плайя-Хирон).

16:00 Лекция на тему: «Наследие экономической мысли Эрнесто Че Гевары».

19.00 Ужин.

20:00 Активный отдых (чемпионат по настольным играм).

Среда 12. 07

5:45 Подъём и завтрак.

6:45 Построение.

7:00 Выход на работу.

11:30 Возвращение в лагерь.

12:00. Обед.

14:30 Встреча с медиками-интернационалистами. Документальный кинопоказ: «Кубинская победа над Эболой».

19:00 Ужин. Ночь свободы.

Четверг 13. 07

5:45 Подъём и завтрак.

6:45 Построение.

7:00 Выход на работу.

11:30 Возвращение в лагерь.

12:00. Обед.

14:00 Одновременная встреча с кубинскими общественными организациями. Формирование четырёх групп: (CDR, FMC, CTC, а также молодёжно-студенческий сектор встречи с UJC, FEEM y FEU).

Распределение бригадистов производится в соответстсвии с их интересами и пожеланиями.

18:00. Ужин.

20:30. Практический семинар на тему: «Солидарность». Обмен опытом работы между участниками делегаций из разных стран. Выбор делегатов для составления Заключительной декларации.



Пятница 14 .07

5:45 Подъём и завтрак.

6:45 Построение.

7:00 Выход на работу.

10:30 Возвращение.

11:30 Финальное производственное совещание.

12:00 Обед.

14:30. Спортивный матч между делегациями.

18:00. Ужин.

21:00. Танцевальный вечер.

Суббота 1 5.07

7:00 Подъём и завтрак.

Свободный день с обедом в СИХАМ.

16:30 Возвращение в СИХАМ.

18:00 Ужин.

Подготовка к отъезду в провинцию.

20:00 Собрание координационного центра.

Программа продолжается в провинции Санкти-Спиритус 16 по 20 июля.

Воскресенье 16 .07

05:30 Подъём и построение.

07: 00 Выезд в Санкти-Спиритус.

13:00 Встреча у Памятного Монумента с представителями ИКАП.

14:30 Обед в гостинице Сан-Хосе.

16:00 Размещение и свободный вечер в гостинице.

Ужин в гостинице.

Вечерняя программа в гостинице по случаю приезда.

Понедельник 17 .07

7:00 Завтрак.

8:00 Выезд в Тринидад.

11:00 Встреча на площади Святой Анны.

Посещение исторического центра города.

12:30 Выезд на полуостров Анкон.

Обед в гостинице на полуострове.

Наслаждение послеобеденным спокойным отдыхом на пляже.

18.00 Возвращение в Санкти-Спиритус.

19.30 Ужин в гостинице.

Свободная ночь.



Вторник 18 .07

7:00 Завтрак.

8:00 Выезд.

9:00 Распределение по группа для посещения:

ГРУПА I – Знакомство со строительством спортивных объектов в провинции.

GRUPO II – Больница y CMF.

GRUPO III – Сельскохозяйственный производственный кооператив (CPA) или Кооператив кредита и услуг (CCS).

12:00 Ужин в отеле и подготовка к отъезду.

14:00 Свободная прогулка в историческом центре Санкти-Спиритуса.

16:00 Посещение дома Гуайяберы.

18.00 Возвращение в гостиницу.

19.00 Ужин в гостинице.

Среда 19 .07

7:00 Завтрак.

8:00 Выезд из гостиницы.

9:00 Приём в Мемориальном комплексе памяти Камило Сьенфуэгоса, посещение музея и беседа с бойцами.

12:00 Обед в гостинице.

Свободный вечер.

19:00 Ужин в гостинице.

20:30 Прощальная ночь в городе.

22:30 Возвращение в гостиницу.

Четверг 20 .07

7:00 Завтрак и сбор в номере.

8:00 Выезд в Санта-Клару.

10:00 Встреча бригады с представителями народной власти на Мемориале Че Гевары. Посещение мемориального бронепоезда.

12:00 Ужин в отделении ИКАП в Санта-Кларе.

14:00 Выезд в СИХАМ.

Прибытие, размещение и ужин.

Пятница 21 .07

8:00 Подъём и завтрак.

10:00 Собрание по странам.

12:00 Обед.

14:00 Свободное время в СИХАМ/ дополнительное мероприятие от Амистур.

17:00 Возвращение в СИХАМ.

18:00 Ужин.

20:00 Прощальный вечер.

Суббота 22. 07

8:00 Подъём и завтрак.

10:00 Отъезд в Гавану для друзей, которые остаются на Кубе.

Отъезд в аэропорт для уезжающих делегаций.

(В программе возможны изменения с целью её улучшения).

Гавана, 19 сентября, 2016.

“58 год Революции”.

Дорогой товарищ!

Мы шлём тебе братский и сердечный привет от Кубинского института дружбы с народами (ICAP).

В год 50-летия гибели команданте Эрнесто Че Гевары, Институт приглашает всех своих друзей присоединиться ко второй Международной бригаде, носящей имя, “Дорогами Че”, в которой примут участие делегации со всего мира, заинтересованные в приобщении к наследию Че Гевары на Кубе, таким образом, вновь подтвердив свою солидарность с Кубинской революцией.

Бригада поможет лучше понять современную кубинскую жизнь, а добровольная работа внесёт вклад в развитие сельскохозяйственного и промышленного производства в важных центрах, связанных с именем Че в провинциях Гавана, Пинар-дель-Рио, Санта-Клара и Санкти-Спиритус.

В программу включено посещение исторических, экономических, культурных и социальных объектов столицы и провинций, проведение конференций, связанных с жизнью и мышлением Че, с кубинской действительностью.

Программа бригады рассчитана на 14 дней. Из них 9 – пройдёт в Международном лагере «Хулио Антонио Мелья» (CIJAM), расположенном в муниципалитете Каймито (в 45 км от Гаваны), и 5 ночей – в провинциальных гостиницах. Стоимость пребывания – 597 CUC, которые включают в себя: проживание (в общих комнатах на 5 человек лагеря CIJAM), трёхразовое питание, доставка из аэропорта и обратно, а также транспорт по всем направлениям деятельности программы. Сельскохозяйственные работы проводятся на территории, примыкающей к лагерю.

Лагерь, созданный в 1972 году, имеет все необходимые условия для жизни коллектива. Участники приезжают к нам со всех концов света!

Во время своего пребывания в бригаде Вы обязаны соблюдать установленный режим и правила поведения, следовать дисциплине и программе. Мы были бы счастливы видеть Вас в нашем лагере!

Регистрация осуществляется до 10 сентября 2017.

Пожалуйста, сообщите нам о дате приезда и времени прилёта по электронной почте:

alatina.csur@icap.cu

С братским приветом,

Лилия Мария Замора Родригес,

директор Второй Международной бригады «Дорогами Че».

Проект программы Международной бригады «Дорогами Че».

Даты проведения: 1-15 октября 2017 г.

Суббота, 30 сентября и Воскресенье, 1 октября Прибытие делегаций Мероприятия от AMISTUR Понедельник, 2 октября 06:45 Подъем 07:00 Завтрак 09:30 Возложение цветов к памятнику Хулио Антонио Мелье в СИХАМ. 10:00 Официальная церемония приветствия в конференц-зале СИХАМ. Встреча с товарищами Че Гевары по борьбе. 12:00 Обед 15:00 Наследие Че как ответ на вызовы и проблемы, вставшие перед Кубинской революцией. 19:00 Заседание координационного комитета 20:00 Ужин. Кубинская ночь в СИХАМ. Вторник, 3 октября 05:00 Подъем 05:15-06:15 Завтрак 06:30 Выезд к командному пункту Че в Куэва-де-лос-Порталес в провинции Пинар-дель-Рио Обед в Пинар-дель-Рио 15:30 Возвращение в СИХАМ. 18:00 Ужин 20:00 Организационное собрание по странам Заседание координационного комитета Среда, 4 октября 05:45 Подъем 06:00 Завтрак 07:00 Утренний сбор. Выход на работу 12:00 Обед 13:30 Выезд в Гавану 14:30 Посещение комплекса «Эль Морро-Ла-Кабанья». Комендатура Че. 17:00 Посещение учебного центра им.Че Гевары. Проведение беседы с товарищами и родственниками Че. 19:00 Ужин и культурная программа в Доме дружбы. 23:00 Возвращение в СИХАМ. Четверг, 5 октября 5:00 Подъем 5:15-5:45 Завтрак 6:00 Отъезд в провинцию Вилья-Клара 10:00 Приветствие от представителей власти и представительства Ассоциации воинов кубинской революции на Площади Революции Эрнесто Гевары в Санта-Кларе. Торжественное возложение цветов. Посещение музея, мемориала и мавзолея фронта Лас-Вильяс, которым командовал Че в одноименной провинции. Посещение музея: «Атака на бронепоезд». Рассказ про операцию, осуществлённую бойцами Че. Посещение памятника Че напротив здания комитета Коммунистической партии Кубы в Вилья-Кларе. 13:00-15:30 Размещение в отеле и обед 16:00 Встреча в отеле с бойцами, которые сопровождали Че Гевару во время кампании в провинции Лас Вильяс и во время партизанской войны в Конго. 19:00 Ужин в отеле. 21:00 Дружеский вечер в гостинице. Пятница, 6 октября 7:00-8:00 Завтрак в отеле 8:15 Подъём на работу. 8:30-11:30 Работы на производстве в провинции 12:00-13:30 Обед в отеле 13:45 Отъезд в Центральный университет Лас Вильяс 14:00-15:45 Посещение центрального университета Лас Вильяс, который присвоил Эрнесто Че Геваре звание доктора. Посещение кафедры Че Гевары и встреча с молодёжью из бригады солидарности имени Че. 16:00 Участие в шествии «Дорогами Че». Завершение шествия. Возвращение в отель 18:45-20:30 Ужин в отеле 21:00-22:45 Посещение Комитета защиты революции. Суббота, 7 октября 06:30-07:45 Завтрак в отеле 07:45 Выезд в посёлок Гинея-де-Миранда, первый из освобождённых Че в центральной Кубе. 09:30 Посещение монумента и встреча с бойцами. Приветствие от местных властей 11:30 Переезд в гостиницу Гаванилья. Обед в ресторане Рио Негро. Свободное время. 16:30 Возвращение в отель 19:00-21:00 Ужин в отеле. Свободная ночь. Воскресенье, 8 октября 06:00 Завтрак в отеле 07:00 Выезд на акцию, посвященную 50-летию гибели Че в Боливии. 08:00 Основные мероприятия, посвященные 50-летию гибели Че в Боливии. Завершение мероприятий. Обзорная экскурсия по городу. 12:00-13:30 Обед в отеле. 14:00 Отъезд в провинцию Санкти-Спиритус. 16:00 Встреча с представителями народной власти у памятника Мученикам Санкти Спиритус. Возложение цветов 18:00 Размещение в отеле 19:00 Ужин в отеле 21:00 Посещение общественного проекта «Каса де ла Гуябера» Культурная программа, посвященная Че Понедельник, 9 октября 07:00 Завтрак в отеле 08:00 Отъезд в Эль Педреро, муниципалитет Фоменто 09:30 Встреча с муниципальными органами власти на кладбище Мучеников 8 колонны Возложение цветов. Политические и культурные мероприятия Беседа с бойцами. 11:30 Встреча с членами горного общества 13:00 Обед в лагере народного туризма «Муравей». Прогулка на природе. 17:00 Возвращение в отель 19:00 Ужин в отеле Свободный вечер. Культурные мероприятия в отеле. Вторник, 10 октября 07:00 Завтрак в отеле 09:00 Мероприятия в провинции, посвященные 148-й годовщине провозглашения независимости Кубы, реализованного Карлосом Мануэлем де Сеспедесом, Отцом Родины 12:00 Обед в отеле 13:30 Отъезд в СИХАМ 19:30 Прибытие в СИХАМ 20:00 Ужин в СИХАМ Свободный вечер Среда, 11 октября 05:45 Подъем 06:00 Завтрак 07:00 Линейка. Выход на сельскохозяйственные работы 12:00 Обед 15:00 Встреча с представителями молодежных и общественных организаций (FMC, CTC, FEU, FEEM, UJC) 18:30 Ужин в СИХАМ 20:00 Собрание координационного комитета 20:30 Культурные мероприятия с Обществом талантов. Дополнительное мероприятие от Амистур: посещение Тропиканы Четверг, 12 октября 06:00 Подъем 06:15 Завтрак 07:30 Линейка. Выход на сельскохозяйственные работы 12:30 Обед 14:30 Работы в СИХАМ. Окончание работ. 18:30 Ужин в СИХАМ 21:00 Показ фильма о Че Дополнительные мероприятия от Амистур Пятница, 13 октября 06:30 Подъем 07:00 Завтрак 10:00 Встреча солидарности 12:30 Обед День Подготовка к интернациональной ночи 18:00 Ужин 20:00 Интернациональная ночь Суббота, 14 октября. Начало отъезда делегаций в свои страны 07:30 Завтрак 09:30 Спортивные мероприятия 12:30 Обед в СИХАМ День Свободное время 19:00 Ужин в СИХАМ 20:30 Показ кубинского фильма Дополнительные мероприятия от Амистур на весь день Воскресенье, 15 октября. Возвращение делегаций в свои страны 07:30 Завтрак 10:00 Отъезд на автобусах в ИКАП