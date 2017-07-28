ЗАЯВЛЕНИЕ Центрального Комитета Коммунистической партии Беларуси «РУКИ ПРОЧЬ ОТ БРАТСКОЙ КУБЫ»

В конце 2014 года США признали, что политика изоляции в отношении Кубы не сработала, заявив о прекращении «устаревшего подхода» с имевшей место враждой, решили восстановить дипломатические отношения и начать процесс нормализации двусторонних отношений.

Однако новое руководство США в лице президента Трампа 16 июня 2017 года в Майами вновь назвало кубинский строй «коммунистическим угнетением» и подтвердило давнюю свою мечту трансформировать кубинский политический режим. Озаботившись «положением с правами человека на Кубе» и необходимостью строго применять законы о блокаде, обусловив их отмену и улучшение двусторонних отношений, переменами в конституционном устройстве Кубы.

Белорусские коммунисты против манипулирования с политическими целями и двойных стандартов в трактовке темы прав человека.

Мы точно знаем, что кубинский народ пользуется фундаментальными правами и свободами: право на здравоохранение, образование, социальное обеспечение, равную оплату равного труда, права детей, право на мир и развитие.

Пусть США обеспечат полную реализацию права человека сначала у себя, а уж затем станут давать оценку и поучать других!

Трамп подписал политическую директиву «Президентский меморандум по национальной безопасности об усилении политики Соединенных Штатов в отношении Кубы». Директива предписывает ликвидацию образовательных обменов «от народа к народу» на индивидуальном уровне, ужесточение контроля над поездками граждан США на Кубу, запрет экономических, торговых и финансовых трансакций североамериканских компаний с кубинскими предприятиями, связанными с Революционными Вооруженными Силами и службами разведки и безопасности, тем самым обращая вспять достижения двух последних лет.

Мы понимаем, что противниками нормализации отношений с Кубой выступает внушительная диаспора этнических кубинцев-эмигрантов, проживающая в США, которая лишилась своих богатств и политического влияния после победы Кубинской Революции.

Другая антикубинская сила США – консервативно настроенные американские политики антикоммунистического толка. Маленький остров «под носом» у США остался в числе немногочисленных социалистических стран мира, что не даёт им покоя.

Мы призываем США:

– научиться всё-таки уважать права и законные интересы других государств;

– прекратить через санкции и военную силу насаждать выгодную только им «демократию» по всему миру, не имея на это никаких полномочий;

– прекратить провоцировать вооруженные конфликты, влекущие огромные человеческие жертвы, в угоду модели глобальной «управляемости».

Мы осуждаем продление экономической блокады Кубы. США, как и прежде, ничего не добьются своей изоляционистской политикой в отношении Острова Свободы!

Мы убеждены, что такая политика США обречена на провал. Вашингтону не удастся победить свободолюбивый, заслуживающий огромного уважения талантливый и трудолюбивый кубинский народ.

Руки прочь от Кубы!

ЦК КПБ