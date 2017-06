Asociación “Los amigos de #Cuba en #Varsovia” rinde homenaje a #FidelCastro

EmbaCuba Polonia

En el marco de la actividad en homenaje a Fidel, se aprobó una Declaración de la Asociación “Los amigos de Cuba en Varsovia” que rechaza resueltamente las nuevas iniciativas injerencistas del Presidente Donald Trump en la que se afirma, también, que éstas no quebrantarán el espíritu de lucha del pueblo cubano.

“La Asociación “Los amigos de Cuba en Varsovia” condena la decisión del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, sobre el reinicio de sanciones ilegales contra Cuba, que violan el derecho internacional. La política de Washington hacia Cuba, que va contra las esperanzas de normalizar las relaciones, se basará en la injerencia imperialista en los asuntos internos de un país soberano. Washington, que es aliado de los regímenes no democráticos en todo el mundo, no tiene derecho de dar lecciones a otros países sobre el tema de los derechos humanos y la libertad. El anunciado fortalecimiento del bloqueo a la isla por el presidente Trump, está dirigido a afectar al pueblo cubano. Sin embargo, estamos convencidos que estas acciones no van a quebrantar el espíritu de lucha cubano y los logros sociales alcanzados, como el acceso al servicio médico o educación gratuitos. Cuba sobrevivió decenas de años a las sanciones y ataques gracias a la fuerza de su pueblo, que conoce que la introducción de los cambios propuestos por los EEUU significa el empobrecimiento, la desigualdad social y la destrucción del país. Asociación “Los amigos de Cuba Varsovia”, 23 de junio de 2017″