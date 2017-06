No al paso atrás de Trump en la normalización de relaciones Cuba-EEUU

Desde la asociación Euskadi-Cuba queremos expresar nuestro más rotundo rechazo hacia las nuevas medidas anunciadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación a la política hacia Cuba. No hay duda de que el proceso de “normalización” iniciado durante la administración de Barack Obama significó un paso positivo y de gran relevancia en la historia de las relaciones bilaterales, a pesar de que no afectó, en lo fundamental, al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba que sigue vigente y seguimos denunciando.

Fue relevante, en primer lugar, por el reconocimiento explícito del fracaso de una política imperial practicada contra la Isla durante más de cincuenta años. Y en segundo lugar, porque demostró lo que un pueblo revolucionario puede lograr cuando los principios de la independencia, la soberanía y la libre determinación son defendidos con coherencia, dignidad y firmeza por encima de las agresiones, las amenazas y los chantajes, incluso si éstos provienen del país más poderoso del planeta.

Desde esta perspectiva, la reversión parcial de algunas medidas positivas que flexibilizaron el bloqueo demuestran, una vez más, que es el Gobierno de Estados Unidos y no el de Cuba quien decide dar la espalda de manera unilateral a la posibilidad de unas relaciones normales. Evidencia que es el Gobierno de Estados Unidos y no el Gobierno revolucionario cubano quien decide regresar, una vez más, a la retórica agresiva, dogmática, irracional y desgastada contra la Revolución cubana aludiendo a la democracia y los derechos humanos mientras entrega cheques millonarios a Arabia Saudí o apoya al Gobierno filofascista turco de Erdogán. Y confirma que es el Gobierno de Estados Unidos y no el de Cuba quien permite la imposición de las posturas más reaccionarias del lobby cubanoamericano, por encima de los verdaderos intereses de la mayoría de la comunidad de emigrados cubanos en Estados Unidos, incluida la del Estado de la Florida tal y como demuestran diversas encuestas, del propio pueblo estadounidense y, por supuesto, del pueblo de Cuba.

Por todo ello, expresamos nuestra más firme condena al giro regresivo de Donald Trump hacia la Isla al tiempo que seguimos exigiendo el fin del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba; la devolución de la ilegal Base de Guantánamo; el cese de los fondos millonarios que financian a la contrarrevolución en la Isla y otros programas injerencistas de “cambio de régimen”; y la liberación de Ana Belén Montes, encarcelada en Estados Unidos por el delito de prevenir el terrorismo contra Cuba.