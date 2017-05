Pontevedra: así fue el homenaje a Fidel más poético y cercano a sus raíces gallegas (+ Fotos)

Cubainformación TV

Se desplazó a Pontevedra el equipo de Cubainformación TV, compuesto por Luisa Cuevas Raposo y José Luis García de Mingo, quienes nos ofrecen este bello reportaje sobre el homenaje nacional gallego a Fidel Castro, realizado el pasado 29 de abril en el Teatro Principal de la citada ciudad, y organizado por la Asociación de Amistad gallego-cubana “Francisco Villamil”, en coordinación con el Consulado General de Cuba en Santiago de Compostela.

Homenaje a Fidel en Pontevedra

Asociación de Amizade Galego-cubana Francisco Villamil – Cubainformación.- El pasado 29 de abril, en el Teatro Principal de Pontevedra, la Asociación de Amizade Galego-cubana Francisco Villamil organizó un concierto homenaje a Fidel Castro.

El acto, presentado por la actriz Mónica Caamaño, incluyó cuatro apartados: interpretaciones musicales, declamación de poemas, intervenciones políticas y proyección de vídeos.

Entre los participantes, estuvieron varios cantautores (Uxía Senlle, Mini e Mero, Tino Baz) y poetas (Anxo Angueira, Marta Dacosta, Luz Fandiño, Manolo Pipas y Pepe Cáccamo). La alcaldesa en funciones de Pontevedra, Carme da Silva, tuvo un emotivo recuerdo de su asistencia al encuentro con Fidel promovido por diversas asociaciones de solidaridad que se celebró en la villa portuguesa de Matosinhos en 1998.

Por su parte, el cónsul general de Cuba en Galicia, José Antonio Solana, mostró su especial satisfacción por el hecho de que este homenaje se celebrase en Galicia, patria del padre del líder revolucionario. La intervención del presidente de la entidad organizadora, Valentín Alvite, precedió a la conclusión del acto, con todo el público, cerca de quinientas personas, puesto en pie para interpretar La Internacional.

O exemplo e legado de Fidel reviven na súa Homenaxe Nacional celebrada en Pontevedra

Rosa Bastabales (Pontevedra) para Terra Sen Amos

Un programa feito arredor da proposta política de Fidel, do seu exemplo heroico e útil e da razón prática e solidaria como única via para construir a convivencia e combater o imperialismo e os priviléxios. O Fidel da explicación económica lúcida e de comprensión universal. Na homenaxe que lle rendeu toda Galiza no Principal de Pontevedra, reviviron os consellos do Lider Histórico da Revolución Cubana e as tarefas de liberación, mentres pairaban as saudades. No remate, un teatro ateigado e en pé coreaba “eu son Fidel” antes de entoar a Internacional como despedida.

Os acordes de Cabalgando con Fidel para abrir luces nunha sá muda e a rebordar: Contan que na praza viron de a pouco/ a Camilo e a Martí acabalcando/ e diante deles paseniño, un cabalo pasaba para ti… A balada composta por Raul Torres a finais de 2016, recorda un vello poema de Gelmann: O pobo chámao Cabalo e fala as razóns: Fidel amontou un dia sobre Fidel e lanzouse contra a dor e a morte e ainda máis contra a poeira da ialma. Sobres os acordes últimos de Torres, o anuncio de Mónica Camaño ten a armonia dun derradeiro retrouso: “Eis unha modesta homenaxe tecida con cabeza e corazón para honrarmos a Fidel, reencarnación do espírito anteimperialista e avangarda do movemento libertador dun pobo ao que o imperio do Norte non foi quen de axoenllar!”.

O Alcalde de Pontevedra Miguel Anxo Fernández Lores, de viaxe a Córdoba, para participar no Congreso de Seguridade Viaria, delegara na alcaldesa vigaira Carme da Silva que expresou “a satisfacción do Governo Local por colaborar coa homenaxe: é unha honra para o Concello que a convocatoria teña lugar en Pontevedra porque Fidel é o símbolo da independencia e representa todos os principios da loita pola liberdade dos pobos”. Da Silva dixo que gardaba a lembranza das palabras de Fidel en Matosinhos (Porto) en 1998. “Foi una experiencia única e en certo xeito un anuncio lúcido porque todo o que o líder cubano ali falou, foise cumprindo”.

Marta Dacosta contou a figura política de Fidel no retorno da vella toupeira da liberación, sempre a furar na procura da luz roubada, e reparou na figura das avós que transmitiran en xestos e agarimo, un sinal de a preferéncia por todo o que emancipa. “Mulleres de carne e oso que nos foron parindo, personaxes literarias e históricas, todas invisibeis, porque se unhas son anónimas, outras, mália teren nome e coñecérmolo, foron deformadas e asimiladas; mulleres das que herdamos silandeiramente o desexo de rebelármonos e alzar nosa propia voz”.

A luz da outra banda das barras e do mar é a mesma ca nosa: Fidel e Rosalìa como estrelas das nacións, na visión de Anxo Angueira: “tanto como na testa de Martí que nunca se detén, nin se elimina nunca, nin se enmalla nos mapas celestes made in Miami”.

Tino Vaz cantou a capela “A Raiola da Igualdade”, acompañado só pola caixa do peito e Mini e Mero recordaron a folga de fame de mil palestinos presos sen acusación formal, nin proceso, nas cadeas dos que os colonizan, unha agonia e un aldraxe do dereito internacional que estivera sempre na axenda de combate da Revolución Cubana e nas intervencións de Fidel. A seguir, Uxía Senlle, con Alberte Vilas ao piano, reviviron o clásico de Silvio Rodriguez “A Maza” e o desafio condicional da letra máis recordada do cantautor de San Antonio de los Baños: “Descrera eu no que me escoita, e non tivese lei polo que fica, non levase nin conta do que doe, ou perdese atención polos que loitan…”.

Pepe Cáccamo recitou o poema “Que veremos arder” de Roberto Fernández Retamar, censurado na Ditadura (1970) dentro do libro do poeta cubano que, levando o mesmo título na edición orixinal, aparecera en Barcelona coma “Algo semejante a los monstruos entediluvianos”. O poeta citou no final os versos de Antón Avilés de Taramancos “Hai que romper de Norte a Sul Galiza/queimar as rozas dunha idade antiga e ver nacer o sol/ Hai que romper, romper agora!”

Logo veu o brado de Allen Ginsberg contra o imperio, na versión e declamación orquestal de Celso Parada, o recordo de Luz Fandiño de quen fora “alento de todas as vítimas da anaconda do imperialismo” e e derradeiramente un canto á resistencia de Manolo Pipas.

O cónsul general de Cuba en Galiza, José Antonio Solana, fixo tremer a fábrica do Teatro Principal coa resposta unánime do público á unha pregunta súa sobre a vixéncia de Fidel. Valentín Alvite, presidente da Asociación de Amizade Galego-Cubana “Francisco Villamil”, recordou as razóns históricas de Cuba no exemplo e na palabra viva do Lider Histórico da Revolución.

Concluyó jornada de homenaje a Fidel Castro en Galicia

Cubaminrex – Embacuba Madrid – 30 de abril de 2017. – Con una hermosa velada político cultural concluyó la jornada de homenaje dedicada en Galicia al líder de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Organizado por la Asociación de Amistad gallego cubana “Francisco Villamil” en coordinación con el Consulado General de Cuba en Santiago de Compostela, el acto tuvo lugar en el teatro principal de Pontevedra, que se mantuvo colmado por espacio de tres horas por numerosos miembros del movimiento de solidaridad con Cuba, líderes y dirigentes de diferentes organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, y cubanos residentes en Galicia, entre otros asistentes.

Destacó la presencia de Carme da Silva, Alcaldesa en funciones de Pontevedra; Angel García Seoane, Alcalde de Oleiros; Carlos Portomeñe, portavoz del grupo municipal de Alternativa Ciudadana de Izquierdas – Izquierda Unida de Lugo y miembro de la Directiva Nacional del Partido Comunista Español; Rubén Pérez, Portavoz Municipal de Marea de Vigo; y Montse Prado, Ejecutiva y Diputada del Bloque Nacionalista Gallego. Por la parte cubana estuvieron presentes Pedro Trigo, Héroe del Asalto al Cuartel Moncada; José Antonio Solana Fernández, Cónsul General de Cuba en Santiago de Compostela y las funcionarias consulares Izary Hernández Lozano y Silvia María Iglesias Pérez.

La gala, conducida por la actriz Mónica Camaño, contó con las intervenciones culturales de los poetas Anxo Angueira, Marta Dacosta, Pepe Cáccamo, Celso Parada, Luz Fandiño y Manolo Pipas, y los músicos Tino Baz, Mini e Mero y Uxía Senlle, quienes declamaron e interpretaron poemas y canciones revolucionarias gallegas y cubanas. En la pantalla del escenario permanentemente se proyectaron fotos y videos con emocionantes pasajes de la vida y acción revolucionaria de Fidel.

Al hacer uso de la palabra en la inauguración del acto, la Alcaldesa en funciones de Pontevedra, Carme Da Silva, expresó: “Es una honra para el Concejo (de Pontevedra) que este homenaje se esté realizando aquí (…) Fidel representa todos los principios y es un ejemplo de lucha por la libertad de todos los pueblos…” Posteriormente el Cónsul General cubano, José Antonio Solana Fernández, destacó la vigencia y trascendencia del legado revolucionario del Comandante en Jefe y concluyó ratificando la solidaridad inquebrantable de Cuba con la República Bolivariana de Venezuela, representada en el acto por Mónica Sánchez, Cónsul del país sudamericano en la autonomía gallega. Para concluir el acto, Valentín Alvite, Presidente de la Asociación Francisco Villamil, se refirió a los vínculos históricos existentes entre la isla caribeña y Galicia, donde Fidel siempre ha sido un referente cimero en la lucha revolucionaria, principal motivación para realizar esta jornada de homenaje a su memoria.

“Modesta homenaxe tecida con cabeza e corazón” para el líder cubano Fidel Castro

El acto organizado por Amizade llenó el Teatro Principal

Da Silva traslada el honor del Concello de Pontevedra de acoger el acto

El público abarrotó el Teatro Principal

María Boullosa – Diario de Pontevedra

Lleno hasta la bandera. El homenaje a Fidel Castro organizado por la Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil puso a prueba la capacidad del Teatro Principal, hasta el punto de que el público tuvo que empezar a ser desviado a la parte alta del auditorio minutos antes de comenzar el acto.

La canción Cabalgando con Fidel, compuesta por el artista Raúl Torres el propio día en que falleció el dirigente, sirvió para romper el hielo y repasar en imágenes la trayectoria del militar y revolucionario cubano. La actriz Mónica Camaño fue la encargada de conducir el acto. “Unha modesta homenaxe tecida con cabeza e corazón” para rendir honores ante Castro, “quen reencarnou o espírito antiimperialista e encabezou o movemento libertador dun pobo ao que o imperio do Norte non foi quen de someter”, comenzó diciendo la artista.

AUSENTES Y PRESENTES. El actor y activista Willy Toledo fue el gran ausente de la convocatoria, a la que no pudo llegar por problemas de agenda de última hora. Tampoco arribó a tiempo el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, de su viaje a Puente Genil (Córdoba), donde participó en el primer Congreso Iberoamericano para Policías por la seguridad y la educación viaria. En su lugar se subió a la palestra la alcaldesa en funciones, Carme da Silva, quien trasladó la satisfacción del Gobierno local por colaborar de algún modo en el evento. “É unha honra para o Concello que esta homenaxe se estea desenvolvendo aquí (…). Fidel representa todos os principios e é un exemplo de loita de liberdade polos pobos”, comenzó diciendo la edil.

La nacionalista compartió con el público su experiencia en el discurso que pudo ver en directo en el Festiva.