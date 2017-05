Homenaxe nacional a #FidelCastro en #Pontevedra

A canción “Cabalgando con Fidel”, composta polo artista Raúl Torres o propio día en que faleceu o dirixente, serviu para romper o xeo e repasar en imaxes a traxectoria do militar e revolucionario cubano. A actriz Mónica Camaño foi a encargada de conducir o acto. “Unha modesta homenaxe tecida con cabeza e corazón” para render honras ante Castro, “quen reencarnou o espírito antiimperialista e encabezou o movemento liberador dun pobo ao que o imperio do Norte non foi quen de someter”, comezou dicindo a artista.

En primeiro lugar subiu á palestra a alcaldesa en funcións, Carme dá Silva, quen trasladou a satisfacción do Goberno local por colaborar dalgún modo no evento. “É unha honra para o Concello que esta homenaxe se estea desenvolvendo aquí (…). Fidel representa todos os principios e é un exemplo de loita de liberdade polos pobos”, comezou dicindo a edil.

A nacionalista compartiu co público a súa experiencia no discurso que puido ver en directo no Festival de Matosinhos (O Porto) en 1998. “Foi emocionante, aínda que entendemos iso de que se acabou a festa. Os discursos de Fidel non son precisamente curtos”. Dá Silva describiu aquela intervención como unha “experiencia única” vestida de certo presaxio, pois todo o que o líder cubano foi promulgado “foise cumprindo”.

O acto congregou a numerosos artistas da música e a palabra, así como ao cónsul xeral de Cuba en Galicia, José Antonio Solana.

Os seguintes en subir ao escenario foron os poetas Marta Dacosta e Anxo Angueira e o músico Tino Baz, encargados de dar continuidade á homenaxe. Tamén interviñeron os cantantes Mini e Mero , Uxía Senlle, así como os poetas Pepe Cáccamo, Celso Parada, Luz Fandiño e Manolo Pipas.

As outras dous grandes relatorios correron a cargo do cónsul xeral de Cuba en Galicia, José Antonio Solaina, e do presidente da Asociación de Amizade Galego-cubana “Francisco Villamil”, Valentín Alvite.

O fío condutor foi a figura de Castro e os vínculos tecidos a ambos os dous lados do Océano Atántico. “A árbore de Fidel medrou en Cuba, pero as súas raíces están chantadas na nosa terra”, lembrou Camaño.