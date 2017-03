Déclaration de Cuba Si France

Fernando Gonzalez Llort est le nouveau Président de l’Institut Cubain d’Amitié avec les Peuples (ICAP)

Cuba Si France et ses 3200 adhérents tiennent à remercier chaleureusement Kenia Serrano Puig pour le travail qu’elle a accompli pendant les huit années de sa Présidence en servant et renforçant avec passion, la solidarité de son peuple avec les peuples du monde. La campagne remarquable qu’elle a animée et stimulée pour la Libération des Cinq héros, en a été une illustration éclatante.

Chère Kenia, reçois de la part de tous les adhérents de Cuba Si France, leur affection sincère en même temps qu’ils te souhaitent plein succès dans tes nouvelles attributions.

Nous saluons et félicitons Fernando Gonzalez Llort, le nouveau Président de l’ICAP. Qu’un des Cinq Héros cubains pour la libération de qui Cuba Si France a combattu avec ténacité, soit nommé à la tête de cette prestigieuse institution, non seulement nous réjouit pleinement mais prouve l’importance que Cuba continue à accorder à l’expression de la solidarité dans le monde!

Nous connaissons Fernando pour l’avoir rencontré à plusieurs reprises en tant que vice-président de l’ICAP. Cuba Si France l’assure de son entière disponibilité dans cette nouvelle période de luttes pour un monde pacifié et de son engagement constant à combattre avec ardeur pour la levée du blocus criminel des Etats-Unis contre Cuba, pour la restitution à Cuba du territoire de Guantanamo illégalement occupé par l’armée étasunienne, pour l’indemnisation par les Etats-Unis des préjudices monstrueux que lui a fait subir l’Empire pendant plus de 50 ans.

Avec toute notre amitié et notre dévouement,

Viva Cuba Libre,

Cuba Si France

Son Président Charly Bouhana