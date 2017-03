Sentido homenaje a #FidelCastro en #España

Por: Eduardo Rodriguez-Baz | PL

Con una exaltación de su legado humanista e internacionalista, el movimiento español de solidaridad con Cuba rindió en esta capital un sentido tributo al líder revolucionario Fidel Castro, a cuatro meses de su desaparición física.

El homenaje al legendario estadista y padre de la Revolución triunfante en 1959 se celebró anoche en el madrileño auditorio Marcelino Camacho, cuyo aforo -de unas 900 personas- resultó exiguo.

Me pidieron que hablara de Fidel y la Revolución y resulta un poco extraño, porque, ya saben, aquí en Europa para qué queremos una revolución, ironizó la conocida escritora española Belén Gopegui.

Sentido del momento histórico o cambiar todo lo que debe ser cambiado, como decía Fidel; no mentir jamás ni violar principios éticos, ‘que va, eso en Europa no lo necesitamos’, prosiguió la novelista satirizando la situación en el llamado viejo continente.

‘Y desde luego, no hemos caído en esa ingenuidad de querer hombres y mujeres nuevas’, dijo en alusión a uno de los principales conceptos del proyecto sociopolítico emprendido por la mayor de las Antillas en sus casi seis décadas de existencia.

No hemos pensado como pensó Fidel, que construyendo un entorno que permitiera a las personas desarrollar sus capacidades podían surgir comportamientos diferentes, lamentó Gopegui entre aplausos de la multitud.

‘Aquí en Europa tenemos al hombre viejo, suele ser varón, con excepciones, capitalista, dócil y muy simpático’, enfatizó la también galardonada guionista.

Tan simpático -agregó- que cuando su parlamento aprueba una ley para que le puedan despedir del trabajo, incluso estando enfermo, de baja, el hombre capitalista agacha la cabeza y lo acepta.

Y cuando su país se enriquece con el bombardeo y destrucción de otros países, y además vendiendo armas, el hombre europeo se manifiesta de siete a ocho y media, habla, escribe un par de tuits o de columnas muy críticas.

Pero ese hombre europeo viejo sabe, porque lo sabe, que da completamente igual: las bombas seguirán cayendo y las armas se seguirán vendiendo, manifestó.

Cómo le gustan las palabras impotentes al hombre europeo viejo, opinó Gopegui, tras contrastar esa postura con el razonamiento de Fidel, quien pensaba ‘que la revolución consiste precisamente en acortar la distancia que va de las palabras a las cosas’.

Resaltó que el bienestar del hombre viejo europeo, con sus calles y sus grandes edificios, se hizo con el dinero procedente del sudor y los cadáveres de otros pueblos.

Por eso ahora, cuando Europa ya no puede explotar tanto a sus antiguas colonias, ‘el hombre europeo está como asustado, grita, protesta, dicen que se ha vuelto populista, porque el bienestar del que gozaba no lo ha construido él y se está desmoronando’, señaló.

Para Fidel, en cambio, revolución es emanciparse con el propio esfuerzo y es así como Cuba ha llegado a vivir con un alto índice de desarrollo humano, cuyo coste -acentuó la escritora- no recae sobre el sudor ajeno.

‘Quienes dicen que esto sucedió en el pasado, olvidan que hoy hay millones de personas formadas en Cuba gracias a su Revolución’, recordó Gopegui.

Millones de personas que, aun pudiendo apostar por un proyecto de triunfo personal, de lotería capitalista, de ascenso privado a costa del descenso de muchos, eligen seguir trabajando a pesar de las dificultades en un proyecto de justicia, sentenció.

El pensamiento antiimperialista e internacionalista del histórico líder también fue resaltado en sus intervenciones por el embajador cubano en España, Eugenio Martínez; el eurodiputado Javier Couso o la socióloga Ángeles Díez.

‘Su eterna fe en la victoria, en que los hombres pueden conducir su destino, en que no hay límites para conseguir lo que se propone; que la victoria existe mientras se luche; que una derrota no lo es hasta que no sea aceptada’, resumió Martínez sobre el mítico revolucionario.

Los cantautores Ismael de la Torre, Manuel Gerena, Juanjo Anaya, Orlis Pineda y Raúl Torres dedicaron sus canciones al líder histórico de la isla, en un tributo que contó también con la presencia de diplomáticos y ciudadanos de varios países latinoamericanos.