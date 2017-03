Festival Pico y Pala Soirée d’ouverture Focus Cuba

Evensi.fr

Soirée d’ouverture Focus Cuba : « Puisqu’en rêvant nous sommes plus réveillés » Vendredi 7 avril à 19H30 Lieu : Magic Cinéma, rue du chemin vert, BOBIGNY, M°5 Bobigny

A l’heure où les relations entre Cuba et le monde sont redéfinies par le décès de Fidel Castro et l’avènement de Donald Trump, il est intéressant de revenir sur deux moments-clés qui ont provoqué une profonde crise identitaire, sociale et culturelle sur l’île: l’installation de la base militaire étasunienne à Guantánamo et la mise en place du blocus économique. Dans ce contexte, les documentaires suivants témoignent de la force, de la solidarité et de la détermination du peuple cubain dans ce difficile chemin vers l’indépendance.

Guantánamo nous appartient (Todo Guantánamo es nuestro) De Hernando Calvo Ospina. Cuba, 2016, 36min A travers des images d’archives et témoignages des cubains, le réalisateur présente un regard original sur cet autre Guantánamo – une province, avec ses richesses, ses coutumes, et surtout son peuple à qui l’on a imposé ces installations militaires dans l’indifférence générale. Réfugié politique colombien en France, Hernando Calvo Ospina est documentariste, écrivain et journaliste notamment pour « Le Monde diplomatique ».

Malgré tout (A pésar de todo) De Juans Carlos Travieso Fajardo. Cuba, 2012, 35 min Le blocus économique a eu des effets sur le développement personnel, culturel et artistique du peuple cubain, et est devenu une véritable source d’inspiration pour des artistes comme Maykel Herrera dont les œuvres plastiques évoque une enfance sous embargo. Juan Carlos Travieso est un jeune cinéaste cubain qui travaille avec le Centro Pablo de la Torriente Brau, l’un des plus actifs de La Havane dans le domaine de l’art digital, la poésie et la musique.

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur Hernando Calvo Ospina

BUFFET latino-américain et CONCERT acoustique avec Zeta Une chanteuse franco-colombienne et un guitariste de premier plan sur la scène parisienne, c’est le mélange idéal pour vous plonger au coeur de la musique délicate et rythmée de l’Amérique Latine. Entre standards et musique traditionnelle, le duo Zeta vous propose de parcourir un continent où se côtoient bossa nova, salsa, boléro, cumbia, samba et autres rythmes plus chaleureux les uns que les autres ! Chant : Eléonore Diaz Guitare : Anthony Winzenrieth