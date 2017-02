Ne touchez pas à #Cuba!

C’est à une nouvelle provocation grossière et à une ingérence étrangère insupportable que le gouvernement cubain a dû faire face cette semaine. Malgré les personnalités recrutées par le cartel anti-cubain que dirigent depuis Miami les contre-révolutionnaires aux abois, comme Luis Almagro (secrétaire Général de l’OEA), Felipe Calderon (ex-président du Mexique) et Mariana Aylwyn (ex-ministre du Chili), en espérant par ce choix défier et déstabiliser le gouvernement cubain, celui-ci a pris sans trembler, la seule décision qui pouvait protéger le pays d’une nouvelle attaque particulièrement pernicieuse : Refuser au gang des ex, l’accès à son territoire!

Cuba Si France soutient sans réserve le choix du gouvernement cubain de renvoyer tout ce “beau monde” d’où il venait, et à leurs chères études anti-cubaines qui semblent bien sommaires puisqu’elles oublient deux dates importantes dans l’histoire de Cuba : le 1er janvier 1959 avec le triomphe de la Révolution et le 19 avril 1961 avec la victoire écrasante de la Révolution contre la tentative d’invasion de l’île par une armée de mercenaires à la solde des USA.

Grâce à la confiance qu’il a dans son peuple, à la vigilance et à la fermeté de son gouvernement révolutionnaire, Cuba a riposté promptement, énergiquement et avec justesse. Ainsi l’infâme plan fomenté par les ennemis de Cuba, qui visait au désordre publique, s’est une nouvelle fois décomposé, noyé dans ses propres miasmes.

Viva Cuba!

Vive la Révolution!

Cuba Si France

le 24 février 2017